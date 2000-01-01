Автомобиль массой 2 тонны,трогаясь с места,прошел путь 100 метров за 100 секунд.Найдите силу тяги

Физика
Автомобиль массой 2 тонны,трогаясь с места,прошел путь 100 метров за 100 секунд.Найдите силу тяги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                       Решение m=2т=2000кг                    a=2S/t²    a=2×100/100²      a=0,02м\с² S=100м                             F=ma       F=2000×0,02=40Н t=100с F-?
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