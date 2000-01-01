Автомобиль массой 2 тонны,трогаясь с места,прошел путь 100 метров за 100 секунд.Найдите силу тяги
Физика
Автомобиль массой 2 тонны,трогаясь с места,прошел путь 100 метров за 100 секунд.Найдите силу тяги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение m=2т=2000кг a=2S/t² a=2×100/100² a=0,02м\с² S=100м F=ma F=2000×0,02=40Н t=100с F-?
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