первый арбуз на 2 кг легче второго, и в 5 раз легче третего.первый и третий в три раза тяжелее второго. сколько весит каждый арбуз?
Алгебра
первый арбуз на 2 кг легче второго, и в 5 раз легче третего.первый и третий в три раза тяжелее второго. сколько весит каждый арбуз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть первы арбус весит х кг, тогда второй весит х+2 кг, а третий 5х кг, первый и третий вместе весят х+5х=6х кг. по условию задачи 6х=3*(х+2) 2х=х+2 2х-х=2 х=2 5х=5*2=10 х+2=4 ответ: первый арбуз весит 2 кг, второй 4 кг, третий 10 кг
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