первый арбуз на 2 кг легче второго, и в 5 раз легче третего.первый и третий в три раза тяжелее второго. сколько весит каждый арбуз?

Алгебра

первый арбуз на 2 кг легче второго, и в 5 раз легче третего.первый и третий в три раза тяжелее второго. сколько весит каждый арбуз?

Автор: Гость