Подчеркни подлежащее и сказуемое. Докажи что выделенные слова - подлежащие. Сирень склоняет к нему в воду душистые ветки, а солнышко ласкает своими тёплыми лучами. И вот крыля его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груд...

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Подчеркни подлежащее и сказуемое. Докажи что выделенные слова - подлежащие. Сирень склоняет к нему в воду душистые ветки, а солнышко ласкает своими тёплыми лучами. И вот крыля его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик.

Автор: Гость