Подчеркни подлежащее и сказуемое. Докажи что выделенные слова - подлежащие.   Сирень склоняет к нему в воду душистые ветки, а солнышко ласкает своими тёплыми лучами. И вот крыля его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груд...

Русский язык
Подчеркни подлежащее и сказуемое. Докажи что выделенные слова - подлежащие.   Сирень склоняет к нему в воду душистые ветки, а солнышко ласкает своими тёплыми лучами. И вот крыля его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сирень(подлеж)склоняет(сказуем),солнышко(подлеж)ласкает(сказуем) 2)крылья (подлеж) зашумели(сказуем),шея(подлеж) выпрямилась(сказуем),крик(подлеж) вырвался(сказуем)   сирень,крылья,солнышко-подлежащее потому что является главным членом предложения и отвечает на вопрос кто?что? 
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