как выглядит молекула алкана с семью атомами углерода?

Химия
как выглядит молекула алкана с семью атомами углерода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C7H16 - гептан    СН3Сн2сн2сн2сн2сн2сн3
Гость:
C7H16 - гептан   СН3-Сн2-сн2-сн2-сн2-сн2-сн3
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