Для варенья из малины на 2 части берут 3 части сахара. а) сколько сахара следует взять на 2 кг 600 г ягод? б) сколько кг малины было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г сахара?

Математика

Для варенья из малины на 2 части берут 3 части сахара. а) сколько сахара следует взять на 2 кг 600 г ягод? б) сколько кг малины было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г сахара?

Автор: Гость