Для варенья из малины на 2 части берут 3 части сахара. а) сколько сахара следует взять на 2 кг 600 г ягод? б) сколько кг малины было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г сахара?
Математика
Для варенья из малины на 2 части берут 3 части сахара. а) сколько сахара следует взять на 2 кг 600 г ягод? б) сколько кг малины было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г сахара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составим соотношение: 2600 г - 2 части малины х г - 3 части сахара откуда х=3*2600/2=3900 г сахара. То же самое во втором примере х г - 2 части малины 4500 г - 3 части сахара х=4500*2/3=3000 г малины
Гость:
так как 2 части малины=2,6кг, то 3 части сахара будут 2,6*3/2=3,9кг=3кг 900г так как 3 части сахара=4,5кг, то 2 части малины будут 4,5*2/3=3кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подчеркни подлежащее и сказуемое. Докажи что выделенные слова - подлежащие. Сирень склоняет к нему в воду душистые ветки, а солнышко ласкает свои...
Физика
автобус за 2 часа проходит путь 120км.С какой скоростью движется автобус?Какое расстояние он пройдёт за 3часа двигаясь равномерно?
Физика