Имеется 200 г. нафталина при 20 (градусов Цельсия).Какое количество теплоты слудует затратить, чтобы довести до точки плавления и расплавить нафталин?

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Нафталин - это как бензол, только не одно кольцо, а два. Бензол это C6H6, если взять два кольца будет C`12H2, но надо понять, что два соседних углерода этих двух колец - общие, и двух водородов от каждого кольца нету, всего 4 водородов не досчитаемся, вместо них торчат палки этих колец. C10H8 - вот такая формула. Формула диктует удельную теплоемкость нафталина Температура плавления - можно считать 80°С, то есть греть до плавления надо на 60°С, удельная теплоемкость твердого нафталина 1.3кДж/кг*К, то есть нагреть до точки плавления нам обойдется в 0.2*60*1.3=15.6кДж, удельная теплота плавления151кДж/кг, на расплавление потребуется 0.2*151=30.2кДж, а всего 15.6+30.2=45.8кДж.