НАЙДИТЕ СООТВЕТСТВИЕ СЛОВ ИЗ СКАЗКИ " ЛИСА И ЗАЯЦ " С ОБЪЯСНЕНИЕМ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ?     заяц " пламя,жар" волк " прыгун, скакун " петух " красивый " лиса " пучок волос,шерсти " лубяной " медоед " медведь " сделанный из коры дер...

Гость: Гость:

заяц"прыгун,скакун" - он быстро бегает и высоко прыгает. волк"уволакивающий добычу" - он уносит добычу в укромное место. петух"певчее животное" - он по утрам будит людей своим пением. лиса"желтоватый" - его так назвали из-за его цвета. лубяной"сделанный из коры деревьев" - луб это кора дерева. медведь"медоед" - он любит мед. клочок"пучок шерсти" - пучок шерсти зверя. собака"тот .кто похож на волка" - собака и волк родственники. красный"пламя,жар" - красный цвет олицетворяет огонь. горе"красивый"