из чего состаят хроиосомы
Биология
из чего состаят хроиосомы
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Гость:
Каждая хромосома состоит из хроматина - сложного комплекса из ДНК , белков и некоторых других компонентов (в частности, РНК ). Хроматин неоднороден, и некоторые типы такой неоднородности видны под микроскопом. Тонкая структура хроматина в интерфазном ядре, определяемая характером укладки ДНК и ее взаимодействия с белками, играет важную роль в регуляции транскрипции генов и репликации ДНК и, возможно, клеточной дифференцировки .
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