надо написать слова с двумя приставками

Русский язык
надо написать слова с двумя приставками
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Гость:
безразмерный, расположить, перезагрузка.
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