Сколько молекул в 27 граммах воды?

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m(H2O)=27 r Na- число Авагадро, численно равное 6.02 *10 в 23 степени n(H2O)=m/M=27/18= 1.5 моль N=n*Na= 1.5* 6.02*10 в 23 степени= 9.03* 10 в 23 молекул