сложнососиненные и сложноподчинённые предложения
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сложнососиненные и сложноподчинённые предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
и что? что именно тебя интересует сложносочиненные - пример: Маша нашла материал, а Саша оформила его. сложноподчиненные - пример: Он не любил громкую музыку, потому что его это отвлекало.
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