сложнососиненные и сложноподчинённые предложения

Русский язык
сложнососиненные и сложноподчинённые предложения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
и что? что именно тебя интересует сложносочиненные - пример: Маша нашла материал, а Саша оформила его. сложноподчиненные - пример: Он не любил громкую музыку, потому что его это отвлекало.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
сколько граммов воды можно нагреть от 0 градусов до 100 градусов сообщив ей 1200дж теплоты
Ответить
Українська література
Какая географическая закономерность существует в расположении форм рельефа Земли
Ответить
Геометрия
биссектриса угла А прямоугольника ABCD делит сторону BC на отрезки BF=4cm FC=7cm. Вычисли периметр прямоугольника.Полный ответ
Ответить
Химия
Сколько молекул в 27 граммах воды?
Ответить
Русский язык
надо написать слова с двумя приставками
Ответить