Скласти діалог на тему: 1."Розмова про фільм" або 2."спілкування продавця книжкової крамниці з відвідувачем"
Қазақ тiлi
Скласти діалог на тему: 1."Розмова про фільм" або 2."спілкування продавця книжкової крамниці з відвідувачем"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потрібно придумати книгу про яку пишеш!і так само про фільм!"визнач головних героїв і їхні риси характеру тоді з друзями буде що обсудити!"
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