Довжина стрічки 6 м.Яка загальна довжина 3 таких стрічок.
Математика
Довжина стрічки 6 м.Яка загальна довжина 3 таких стрічок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6*3=18 м-загальна довжина трьох стрічок
Гость:
Щоб дізнатисядовжину такої стрічки потрібно 6*3=18 так ми і дізнаємось довжину стрічок
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