знайди кути ромба в якому одна діагональ дорівнюе стороні.
Геометрия
знайди кути ромба в якому одна діагональ дорівнюе стороні.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай ABCD- даний ромб і діагональ BD=AB=BC=CD=AD. Тоді трикутники ABD і CBD рівносторонні. Кути рівностороннього трикутника рівні 60 градусам, значить кут А= кут С=60 градусів. кут A+кут B=кут A+кут D=180 градусів (властивість кутів ромба) тоді кут B= кут D= 180-60=120 градусів відповідь: 60 градусів.120 градусів, 60 градусів, 120 градусів
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