Скорость точек на краю махового колеса диаметром d=0.3м равна v=1.5 м/с. Чему равен период обращения махового колеса?
Физика
Скорость точек на краю махового колеса диаметром d=0.3м равна v=1.5 м/с. Чему равен период обращения махового колеса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т=2пR/V Т=2*3,14*0,15/1,5 T=0,628
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