массова доля магния его соединения при с кислородои равна 60%. Опредилите формолу соединения 9вычеслите)
Химия
массова доля магния его соединения при с кислородои равна 60%. Опредилите формолу соединения 9вычеслите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
массовая доля кислорода в соединении равна 100-06=40 тогда Mg:O=0.6/24:0.4/16=1:1 Формула соединения MgO
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