Скорость течения реки 4 км ч. туристы проплыли на плоту по течению реки 24 км. Сколько часов они были в пути? Какое растояние туристы смогут пройти на плоту за 8 часов? За 9?

Математика

Скорость течения реки 4 км ч. туристы проплыли на плоту по течению реки 24 км. Сколько часов они были в пути? Какое растояние туристы смогут пройти на плоту за 8 часов? За 9?

Автор: Гость