Скорость течения реки 4 км ч. туристы проплыли на плоту по течению реки 24 км. Сколько часов они были в пути? Какое растояние туристы смогут пройти на плоту за 8 часов? За 9?
Математика
Скорость течения реки 4 км ч. туристы проплыли на плоту по течению реки 24 км. Сколько часов они были в пути? Какое растояние туристы смогут пройти на плоту за 8 часов? За 9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/4=6часов были в пути за 8 часов 4*8=32км За 9часов 4*9=36км
Гость:
1)24:4=6(часов) были в пути. 2)4*8=32(километра)за 8 часов 3)4*9=36(километров)за 9 часов. Ответ:8 часов,9 часов.,32 километра,36 километра.
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