Написати твір на тему "До доброї криниці стежка утоптана"
Қазақ тiлi
Написати твір на тему "До доброї криниці стежка утоптана"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Навіть від одного доброго слова стає краще й тепліше на душі. Треба бути уважними до людей,берегти й дбати один про одного. Доброта - це те, що може почути глухий і побачити сліпий. Коли ти всім своїм серцем і відкритою душею бажаєш комусь того, що б побажав собі самому, то тоді і на серці просто добре стає. Бажати добра людям необхідно, бо людина, яка не відчуває приязні до інших людей, руйнує себе як особистість. Відданість людям, тепло і душевна доброта обовязково повернуться до тебе утоптаною стежиною добра. І люди будуть до тебе ставитись так само.
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