Купец купил 952 метра ткани.В первом месте купил в два раза меньше чем в других трёх.Сколько метров ткани купил купец в каждом месте?
Математика
Купец купил 952 метра ткани.В первом месте купил в два раза меньше чем в других трёх.Сколько метров ткани купил купец в каждом месте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, в первом месте купил х, тогда х+3*2х=952 7х=952 х=952/7 х=136м в одном месте, а в трех остальных по 136*2=272м
Гость:
х ткани купец купил в первом месте 2*х ткани он покупал в других трёх по отдельности тогда х+2*х+2*х+2*х=952 7*х=952 х=952/7=136 в первом месте купец купил 136 метров ткани 136*2=272 метра купец купил в других трёх местах по отдельности
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