В прямоугольной трапеции диагональ перпендикуляра к боковой стороне, острый угол равен 45 градусам. Найдите отношение оснований.
Геометрия
В прямоугольной трапеции диагональ перпендикуляра к боковой стороне, острый угол равен 45 градусам. Найдите отношение оснований.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме сумма углов трапеции равно 360 , а одна строна 180 отсюда следует что 180 - 45 =135 -2 строна Отношение 135 к 45 = как 3 к 1 .
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