почему на морозе металические придметы кажутся более холодными чем дерево или пробк?при какой темпиратуре дерево и метал на ощуп будут казаться одинаковыми?
Физика
почему на морозе металические придметы кажутся более холодными чем дерево или пробк?при какой темпиратуре дерево и метал на ощуп будут казаться одинаковыми?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что у металлов проводимость холода и тепла быстрее и лучше чем у дерева. Примерно одинаково теплыми они будут при температуре чел. тела
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