На решение задачи и уравнения митя затратил четыре4 пятых5 часа. сколько времени выполняла эту работу оля,если на решение задачи она затратила на пять двенадцатых часа меньше, а на решение уравнения на одну третью больше чем ми...

Математика

На решение задачи и уравнения митя затратил четыре4 пятых5 часа. сколько времени выполняла эту работу оля,если на решение задачи она затратила на пять двенадцатых часа меньше, а на решение уравнения на одну третью больше чем митя? блин памогите решить

Автор: Гость