На решение задачи и уравнения митя затратил четыре4 пятых5 часа. сколько времени выполняла эту работу оля,если на решение задачи она затратила на пять двенадцатых часа меньше, а на решение уравнения на одну третью больше чем ми...
Математика
На решение задачи и уравнения митя затратил четыре4 пятых5 часа. сколько времени выполняла эту работу оля,если на решение задачи она затратила на пять двенадцатых часа меньше, а на решение уравнения на одну третью больше чем митя? блин памогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для упрощения пусть з-потратил Митя на задачу у-на уравн-ие Митя Тогда Оля: з-5/12 на задачу у+1/3 на урав-ие всего з-5/12+у+1/3 з+у=4/5, з=4/5-у это про Митю подставим все это в Олю 4/5-у-5/12+у+1/3=4/5-5/12+1/3=48-25+20 /60=43/60 потратила Оля
Гость:
43/60 ч =43 мин.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
кирпичный завод обеспечивает кирпичом 3 стройки на 1 стройку отправили 1/5 всего количества кирпича со склада, а на вторую 1/3 остатка после обеда ...
Геометрия
В прямоугольной трапеции диагональ перпендикуляра к боковой стороне, острый угол равен 45 градусам. Найдите отношение оснований.
Математика
Купец купил 952 метра ткани.В первом месте купил в два раза меньше чем в других трёх.Сколько метров ткани купил купец в каждом месте?
Математика
На 210 рублей купили 4 тетради книгу которая в 9 раз дороже тетради и альбом который на 10 рублей дешевле книги Сколько стоит одна тетрадь книга и ...