1/8+(5/9-1/4) помагите пожалуйста решить
Математика
1/8+(5/9-1/4) помагите пожалуйста решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/8+(5/9-1/4)=1/8+(20/36-9/36)=1/8+11/36=9/72+22/72=31/72
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