какое колличество теплоты выделяется при полном сгорании 1т. каменного угля? найдите массу кирасина,который может заменить этот угаль

Физика

какое колличество теплоты выделяется при полном сгорании 1т. каменного угля? найдите массу кирасина,который может заменить этот угаль

Автор: Гость