какое колличество теплоты выделяется при полном сгорании 1т. каменного угля? найдите массу кирасина,который может заменить этот угаль
Физика
какое колличество теплоты выделяется при полном сгорании 1т. каменного угля? найдите массу кирасина,который может заменить этот угаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: qу= 29 · 106 Дж/кг Qу = q· m= 29 · 109Дж mу = 1т=1000кг mк = Q/ q qк= 46 · 106 Дж/кг mк = 600 кг Qк = Qу mк -?; Qу -?
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