составьте устное выступление в публицистическом стиле что необходимо придти в ближайший выходной день в ....(например в школу)

Гость: Гость:

Уважаемые одноклассники! В эти выходные мы должны прийти в школу!Мы обязаны помочь своему классному руководителю в этом нелегком задании. Классный руководитель всегда приходил к нам на помощь в сложных ситуациях! Теперь наш черед помочь! Ведь наш класс - это дружный коллектив, семья, не так ли? Если вам не трудно, и если вы ощущаете, что должны помочь, то приходите в выходные! Каждому найдется важное дело, которое не останется незамеченным. как-то так