составьте устное выступление в публицистическом стиле что необходимо придти в ближайший выходной день в ....(например в школу)

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составьте устное выступление в публицистическом стиле что необходимо придти в ближайший выходной день в ....(например в школу)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уважаемые одноклассники! В эти выходные мы должны прийти в школу!Мы обязаны помочь своему классному руководителю в этом нелегком задании. Классный руководитель всегда приходил к нам на помощь в сложных ситуациях! Теперь наш черед помочь! Ведь наш класс - это дружный коллектив, семья, не так ли?  Если вам не трудно, и если вы ощущаете, что должны помочь, то приходите в выходные! Каждому найдется важное дело, которое не останется незамеченным.      как-то так
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