периметр треугольника 45 см. его стороны находятся в отношении 3:4:5 наидите длину сторон треугольника

Гость: Гость:

Пусть значение отношения будет х. То одна из сторон будет 3х, другого 4х, третьего 5х. Сумма всех сторон составляет его периметр. То наше уравнение будет: 3х + 4х + 5х = 45 12х = 45 х = 3,75 значение отношение И подставляем: 3 * 3,75 = 11,25 см. одна из сторон 4 * 3,75 = 15 см другая сторона 5 * 3,75 = 18,75 см. третяя сторона. Ответ: 11,25 см, 15 см, 18,75 см