Определить тип нервной системы у гидры,паука,рыбы,человека

Гость: Гость:

у гидры - диффузного типа (в виде сетки). у паука - узлового типа (разбросона) хорошо развиты головные ганглии. У рыб - мозг, заключенный в черепную коробку. Хорошо развит мозжечок, слабо - передний отдел. есть спинной мозг, от которого отходят нервы