Определить тип нервной системы у гидры,паука,рыбы,человека
Биология
Определить тип нервной системы у гидры,паука,рыбы,человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у гидры - диффузного типа (в виде сетки). у паука - узлового типа (разбросона) хорошо развиты головные ганглии. У рыб - мозг, заключенный в черепную коробку. Хорошо развит мозжечок, слабо - передний отдел. есть спинной мозг, от которого отходят нервы
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