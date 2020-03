Задай 4 вопроса человеку, который умеет предсказывать будущее. Какие четыре вопроса ты не хотел бы ему задавать? I want to ask:по схеме (нарисовать их не могу, я их описала)- глагол помощник в будущем времени действующее лицо г...

Гость: Гость:

Какая у меня будет профессия? Где я буду жить? Сколько денег я буду зарабатывать? Буду ли я путешествовать? What shall I have a profession? Where shall I live? How much money shall I earn? Shall I travel? _________________ Будут ли у меня домашние животные? Встречусь ли я со своими одноклассниками снова? Много у меня будет друзей? Что ждет моего брата? Shall I have pets? Shall I meet with my classmates again? Shall I have a lot of friends? What will happen with my brother?