Задай 4 вопроса человеку, который умеет предсказывать будущее. Какие четыре вопроса ты не хотел бы ему задавать? I want to ask:по схеме (нарисовать их не могу, я их описала)- глагол помощник в будущем времени действующее лицо г...
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Задай 4 вопроса человеку, который умеет предсказывать будущее. Какие четыре вопроса ты не хотел бы ему задавать? I want to ask:по схеме (нарисовать их не могу, я их описала)- глагол помощник в будущем времени действующее лицо глагол обозначающий (действие,чувства, состояние) ...? или вопросительное слово, глагол помощник в будущем времени, действующее лицо глагол обозначающий (действие,чувства, состояние) ...? 1) 2) 3) 4) I don t want to ask:по схеме (нарисовать их не могу, я их описала)- глагол помощник в будущем времени действующее лицо глагол обозначающий (действие,чувства, состояние) ...? или вопросительное слово, глагол помощник в будущем времени, действующее лицо глагол обозначающий (действие,чувства, состояние) ...? 1) 2) 3) 4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая у меня будет профессия? Где я буду жить? Сколько денег я буду зарабатывать? Буду ли я путешествовать? What shall I have a profession? Where shall I live? How much money shall I earn? Shall I travel? _________________ Будут ли у меня домашние животные? Встречусь ли я со своими одноклассниками снова? Много у меня будет друзей? Что ждет моего брата? Shall I have pets? Shall I meet with my classmates again? Shall I have a lot of friends? What will happen with my brother?
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