Спишите,раскрывая скобки. 1.(Не)вспаха(н,нн)ое поле.Еще (не)вспаха(н,нн)ое поле.Поле (не) вспаха(н,нн)о.2.(Не) скоше(н,нн)ая на лугу трава.(Не) скоше(н,нн)ая трава.3.(Не) прояснившийся после грозы небосклон.(Не) прояснившийся н...

Гость: Гость:

1. Невспаханное поле. Ещё не вспаханное поле. Поле не вспахано. 2. Не скошенная на лугу трава. Нескошенная трава. 3. Не прояснившийся после грозы небосклон. Непрояснившийся небосклон. 4. Непрочитанное письмо. Письмо не прочитано. Не прочитаное ею письмо. 5. Нерешенная задача. Не решенная учеником задача. Задача не решена.