В 150 мл раствора содержится 17г хлорида натрия. Найдите молярную консентрацию раствора.
Химия
В 150 мл раствора содержится 17г хлорида натрия. Найдите молярную консентрацию раствора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(NaCl) = m(NaCl)/M(NaCl) = 17/58,5 = 0,29 моль С(p-paNaCl) = n(NaCl)/V(p-pa) = 0,29/0,15 = 1,9 моль/л.
Гость:
количество соли: v=m/M=17/58.5=0.29 моль молярная концентрация - количество молей в литре расторителя с=v/V=0.29/0.15=1.93 моль/л
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