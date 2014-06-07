Используя составные именные сказуемые, опишите наружностьхорошо знакомого вам человека.

Гость: Гость:

Хм... Моя знакомая. Ее волосы коротки и светлы. Раньше волосы моей знакомой были длинные, но потом она сделала стрижку. Глаза у нее светлее лазурного неба. Она всегда была одета в в платья, сейчас же предпочитает брюки.