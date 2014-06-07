туристна автобусе проехал 40 км, что в 5 раз больше того пути,который он прошел пешком.какой общий путь проделал турист?

Математика

туристна автобусе проехал 40 км, что в 5 раз больше того пути,который он прошел пешком.какой общий путь проделал турист?

Автор: Гость