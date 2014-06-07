туристна автобусе проехал 40 км, что в 5 раз больше того пути,который он прошел пешком.какой общий путь проделал турист?
Математика
туристна автобусе проехал 40 км, что в 5 раз больше того пути,который он прошел пешком.какой общий путь проделал турист?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)какой путь проделал пешком? 40:5=8 км 2)какой общий путь? 40+8=48 км
Гость:
40/5=8км пешком 40+8=48км весь путь
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