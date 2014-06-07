Длинна прямоугольного участка земли 85м,а его ширина у м. Чему равен периметр этого участка?
Математика
Длинна прямоугольного участка земли 85м,а его ширина у м. Чему равен периметр этого участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*85+2y= 170+2y м
Гость:
формула для нахождения периметра: Р=(а+b)*2,значит Р=(85+у)*2 Р=170+2у
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