Написать сочинение рассуждение на тему "Почему мне нужно изучать русский язык".

Гость: Гость:

Однажды после уроков, когда мы сидели с одноклассниками в столовой, разгорелся спор о значимости русского языка. Мнения были противоречивые: одни утверждали, что он не нужен; другие говорили о его большой роли в истории нашего народа. Нам так и не удалось разрешить спор. Я шёл домой и думал, почему мне нужно изучать русский язык. Хм, а что вообще такое русский язык? Это тот язык, на котором мы все говорим. То есть получается, не зная его, мы не сможем общаться друг с другом, не сможем описывать свои эмоции, делиться переживаниями и радостями. Но ведь тогда не будет и книг, и сказочных героев, и других миров, наполненных магией! То есть, они,конечно, будут в наших фантазиях и мечтах, однако мы не сможем никому про них рассказать. А сможем ли мы без общего языка понимать других людей? Сможем ли прийти на помощь в нужную минуту? И будут ли нужны фильмы, музыка, театр? Кем мы станем?... В голове крутились страшные мысли и картинки. Нет, нет, ни в коем случае мы не допустим чтобы наш родной язык стал просто прошлым! Русский язык живой и он будет жить до тех пор, пока мы будем его изучать; и мы будем жить вместе с ним, ведь без него не станет нас, мы превратимся в тени. Тени истории...