Что нарисовать по ИЗО? Персоанажа из сказки?  

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Что нарисовать по ИЗО? Персоанажа из сказки?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да! Можно красную шапочку    
Гость:
Нарисуй дед мороза, золотую рыбку, Иванушку дурачка, колобка, курочку рябу, Машу и медведя или дракона какого- нибудь)))
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