постройте график линейной функции в соответстующей системе координат:1)у=х+2 2)у=х-3 3)у=4х-6 4)5х+7 5)у=-х+2 6)у=-х-3 7)у=-3х+2 8)у=-4х+1
Алгебра
постройте график линейной функции в соответстующей системе координат:1)у=х+2 2)у=х-3 3)у=4х-6 4)5х+7 5)у=-х+2 6)у=-х-3 7)у=-3х+2 8)у=-4х+1
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