миша купил тетради и заплотил 27 руб. костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей.сколько заплотил костя за свои тетради?
Математика
миша купил тетради и заплотил 27 руб. костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей.сколько заплотил костя за свои тетради?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 * 6 = 162 рубля заплатил Костя за тетради
Гость:
если костя купил в 6 раз больше таких же тетрадей, как миша, то и заплатил в 6 раз больше, чем миша. миша заплатил 27 руб, значит, костя заплатил 27*6=162руб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В) На первой остановке в пустой автобус ВОIПли несколько человек. На второй остановке вошли 10 человек, -а на третьей - вышли 12 человек, после чег...
Русский язык
Алгебра
постройте график линейной функции в соответстующей системе координат:1)у=х+2 2)у=х-3 3)у=4х-6 4)5х+7 5)у=-х+2 6)у=-х-3 7)у=-3х+2 8)у=-4х+1