87-(41+y)=22 ПОЖАЛУЙСТА! ПлИз*(
Математика
87-(41+y)=22 ПОЖАЛУЙСТА! ПлИз*(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87-(41+y)=22 87 - 41 - y = 22 46 - у = 22 у = 46 - 22 у = 24
Гость:
87-(41+у)=22 87-41-у=22 46-у=22 у=46-22 у=24 проверка: 87-(41+24)=22 22=22
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