на одной полке больше книг в 3раза чем на второй.после того как с одной полки переложили на другую 32 книги то книг стало поровну

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пусть на первой полке лежало х книг,тогда на второй 3х После того как книги переставили,получилось на одной полке х+32,а на второй 3х-32 Составим уравнение 3х-32=х+32 3х-х=32+32 2х=64 х=64:2 х=32 лежало на одной полке 32*3=96 лежало на второй полке решение верно если по условию задачи, если книг лежало в три раза больше,а то у тебя не указано.