Срочно...В параллелограмме ABCD на стороне AB отмечена точка K так, что AK:KB=2:1. O - точка пересечения диагоналей. Выразите векторы OC и CK через векторы a=AB b=AD.
Геометрия
Срочно...В параллелограмме ABCD на стороне AB отмечена точка K так, что AK:KB=2:1. O - точка пересечения диагоналей. Выразите векторы OC и CK через векторы a=AB b=AD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AK:KB=2:1 значит вектор АК=2*вектор ВК вектор АК=2\3 *вектор АВ диагонали параллелограмма пересекаются и в точке пересечения делятся пополам, поєтому вектор ОС=1\2 * вектор АС=по правилу параллелограмма для векторов= 1\2* (АВ+AD)=(a+b)/2 вектор ОС=(a+b)/2 вектор СК=по правилу треугольника=вектор СА+ вектор АК= -вектор АС+2\3 *вектор АВ=-(вектор АВ+вектор АD)+2\3 *вектор АВ = -1\3*вектор AB+вектор AD=-a/3-b вектор СК=-a/3-b
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