Срочно...В параллелограмме ABCD на стороне AB отмечена точка K так, что AK:KB=2:1. O - точка пересечения диагоналей. Выразите векторы OC и CK через векторы a=AB b=AD.

Геометрия

Срочно...В параллелограмме ABCD на стороне AB отмечена точка K так, что AK:KB=2:1. O - точка пересечения диагоналей. Выразите векторы OC и CK через векторы a=AB b=AD.

Автор: Гость