какую закономерность в расположении простых чисел можно заметить? ( по таблице простых чисел).
Математика
какую закономерность в расположении простых чисел можно заметить? ( по таблице простых чисел).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет никакой закономерности за исключением того, что простое число делится на 1 и на само себя. Еще Эвклид доказал, что простых чисел бесконечно много, но до сих пор не найдена формула, позволяющая вычислять следующее простое число, если известны все предыдущие простые числа. То есть, для того, чтобы найти следующее за простым числом 23 простое число, нужно проверить на делимость числа , 25, 27, 29 и обнаружить, что из их только число 29 не имеет делителей, то есть является простым.
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