поезд двигался со скоростью 72 км/ч. Найдите время торможения ,если известно , что тормозной путь был равен 800м

Физика

поезд двигался со скоростью 72 км/ч. Найдите время торможения ,если известно , что тормозной путь был равен 800м

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