поезд двигался со скоростью 72 км/ч. Найдите время торможения ,если известно , что тормозной путь был равен 800м
Физика
поезд двигался со скоростью 72 км/ч. Найдите время торможения ,если известно , что тормозной путь был равен 800м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a = V² / (2 * S) = 20² / (2 * 800) = 400 / 1600 = 0,25 м/с² Переведем скорость в м/с 72 км/ч = 20 м/с, поэтому t = V / a = 20 / 0,25 = 80 c.
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