Внутри круга радиусом 16 см взята точка М на расстоянии 14 см от центра, черех которую проведена хорда длинной 19 см.Найдите в (см) модель разности длин отрезков,на которые точка делит хорду.
Геометрия
Внутри круга радиусом 16 см взята точка М на расстоянии 14 см от центра, черех которую проведена хорда длинной 19 см.Найдите в (см) модель разности длин отрезков,на которые точка делит хорду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если две хорды окружности пересекаются, то произведение отрезков одной хорды равно произведению отрезков другой хорды. У нас пересекаются диаметр, который равен 16*2=32 см и разбит на отрезки 2см и 30см, и хорда, которая равна 19см и разбита на отрезки х и у. ху=2*30 ху=60, а т.к. х+у=19, то х=15см, у=4см |х-у| = |15-4| = 11 (см)
Гость:
ху=2*30 ху=60, а т.к. х+у=19, то х=15см, у=4см |х-у| = |15-4| = 11 (см)
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