Периметры подобных треугольников относится как 2:3, сумма их площадей равна 260.найдите площадь большого треугольника.

Геометрия
Периметры подобных треугольников относится как 2:3, сумма их площадей равна 260.найдите площадь большого треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение площадей подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия. к^2 = 4/9 S1 : S2 = 4:9 S1 + S2 = 260 S1=4*260:(4+9)=80 S2=9*260:(4+9)=180
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