текст міркування на тему "З ким тобі найбільше подобається розмовляти?" 7 речень

Людина не може жити без спілкування. Йому треба промовляти вголос свої думки, ділитися наболілим і радостью.Всегда є люди, з якими хочеться поговорити і поділитися всім, що всередині тебе. Це близькі люди, такі як мама, тато, брати, сестри і друзі. А є люди, з якими тобі говорити не хочеться і не приємно.Дуже хочеться, що б таких людей в житті траплялося якомога менше. Тому що людина не може існувати без спілкування.

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Цікавий співрозмовник Я люблю розмовляти з людьми, які багато читають, адже вони багато знають і вміють розповідати цікаві історії. Ще на мій погляд гарний співрозмовник – це людина вихована, яка вміє слухати, не перебивати. Мені дуже подобається спілкуватися зі своїми друзями, тому що вони розповідають про цікаві речі, з ними інтересно і весело. Ще я дуже люблю розмовляти з людьми, які багато подорожують. Вони розповідають про різні країни, а моя мрія побачити увесь світ. Але найкращі співрозмовники для мене це мої батьки. З ними я можу розмовляти про все на світі. У нас немає тем на які б ми не могли побалакати. Вони завжди вислухають, а якщо треба дадуть слушну пораду.