чему равен объем куба,который составили из 8 кубиков со стороной  2 м?

Математика
чему равен объем куба,который составили из 8 кубиков со стороной  2 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*2*2=8 (куб.м) - объём одного кубика 2) 8*8=64 (куб.м) - объём куба
Гость:
V=a³ Vкубика=2³=8м³ объем одного кубика 8*8=64м³ объем куба
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