Считая что каждый символ кодируется двумя байтами,оцените информационный объем в битах следующего предложения: "У семи нянек дитя без глаза."
Экономика
Считая что каждый символ кодируется двумя байтами,оцените информационный объем в битах следующего предложения: "У семи нянек дитя без глаза."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У семи нянек дитя без глаза. 28 символов * 2 = 56 байт 56 * 8 = 448 бит. Ответ. 448 бит.
Гость:
"У семи нянек дитя без глаза." - 30 символов(" -2, . -1, пробел-5, букв-22) ⇒ 30*2=60 байт 60*8=480 бит
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