Считая что каждый символ кодируется двумя байтами,оцените информационный объем в битах следующего предложения: "У семи нянек дитя без глаза."

Экономика

Считая что каждый символ кодируется двумя байтами,оцените информационный объем в битах следующего предложения: "У семи нянек дитя без глаза."

Автор: Гость