пётр первый велел сопровождать и охранять карету с путешественников.В москву вместе с Англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и офицеров.Сколько ему потребуется солдат и сколько офицеров если по правилам несе...

Математика

пётр первый велел сопровождать и охранять карету с путешественников.В москву вместе с Англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и офицеров.Сколько ему потребуется солдат и сколько офицеров если по правилам несение службы солдат в команде должно быть в пять раз больше чем офицеров

Автор: Гость