пётр первый велел сопровождать и охранять карету с путешественников.В москву вместе с Англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и офицеров.Сколько ему потребуется солдат и сколько офицеров если по правилам несе...

Математика
пётр первый велел сопровождать и охранять карету с путешественников.В москву вместе с Англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и офицеров.Сколько ему потребуется солдат и сколько офицеров если по правилам несение службы солдат в команде должно быть в пять раз больше чем офицеров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ: на 5 солдат приходится 1 офицер. Дрлжно быть 10 солдат и 2 офицера  
Гость:
допустим, офицеров х, тогда х+5х=12 6х=12 х=12/6 х=2 офицера 2*5=10 солдат
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