Почему рассказ Куприна "Гранатовый браслет" считается произведением, рассказывающим сущность такого чувства как любовь.

Литература
Почему рассказ Куприна "Гранатовый браслет" считается произведением, рассказывающим сущность такого чувства как любовь.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Гранатовый браслет" рассказывает о настоящей любви, которая не ожидает ни малейшего ответа на свои чувства. Житков даже не надеялся когда -либо встретиться тет-а-тет с женщиной, которую любил долгие годы. Ему было достаточно знать, что она где-то рядом, видеть ее вдали. Когда у него отняли и эту возможность, его жизнь стала бессмысленной. Она потеряла любый планы на будущее, больше некого стало искать, ловить мимолетные взгляды, надеяться, что ее руки прикоснуться к тем вещам, которые и он держал в руках. Безответная любовь-трагична, но она единственная, которую нельзя заподозрить в выгоде.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решить неравенство sqrt(5-4*x- x ²) *( x ²-2*x-3)
Ответить
Українська література
Как возникают поверхностные течения в Мировом океане Наишите название постоянных ветров атмосфера и широты на которых они господстуют Приведите при...
Ответить
Математика
пётр первый велел сопровождать и охранять карету с путешественников.В москву вместе с Англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и ...
Ответить
Математика
чему равен объем куба,который составили из 8 кубиков со стороной  2 м?
Ответить
Экономика
Считая что каждый символ кодируется двумя байтами,оцените информационный объем в битах следующего предложения: "У семи нянек дитя без глаза."
Ответить