Почему рассказ Куприна "Гранатовый браслет" считается произведением, рассказывающим сущность такого чувства как любовь.
Литература
Почему рассказ Куприна "Гранатовый браслет" считается произведением, рассказывающим сущность такого чувства как любовь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Гранатовый браслет" рассказывает о настоящей любви, которая не ожидает ни малейшего ответа на свои чувства. Житков даже не надеялся когда -либо встретиться тет-а-тет с женщиной, которую любил долгие годы. Ему было достаточно знать, что она где-то рядом, видеть ее вдали. Когда у него отняли и эту возможность, его жизнь стала бессмысленной. Она потеряла любый планы на будущее, больше некого стало искать, ловить мимолетные взгляды, надеяться, что ее руки прикоснуться к тем вещам, которые и он держал в руках. Безответная любовь-трагична, но она единственная, которую нельзя заподозрить в выгоде.
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