Решить неравенство sqrt(5-4*x- x ²) *( x ²-2*x-3)
Алгебра
Решить неравенство sqrt(5-4*x- x ²) *( x ²-2*x-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-4x-x^2= d=4^2-4*5*(-1)=36 x1=(4+sqrt36)/2=5 x2=(4-sqrt36)/2=-1 (x-5)(x+1) x^2-2*x-3 D=2^2-1*(-3)*4=16 x1=(2+4)/2=3 x2=(-2+4)/2=-1 (x+1)(x-3) sqrt(x-5)(x-3)(x+1)^2=x+1sqrt(x-5)(x-3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Как возникают поверхностные течения в Мировом океане Наишите название постоянных ветров атмосфера и широты на которых они господстуют Приведите при...
Математика
пётр первый велел сопровождать и охранять карету с путешественников.В москву вместе с Англичанами полковнику надо отправить команду из 12 солдат и ...
Экономика
Считая что каждый символ кодируется двумя байтами,оцените информационный объем в битах следующего предложения: "У семи нянек дитя без глаза."